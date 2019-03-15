Bahçeli: Sevr şartlarını mı rica edelim?

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zonguldak mitinginde Avrupa Parlamentosu’nun kararını değerlendirdi.

Bahçeli, AP’de kabul edilen Türkiye raporuyla ilgili, “İstiyorlar ki bölünelim, Sevr şartlarına ricat edelim. Dayatıyorlar ki birbirimize girelim, birbirimizden kopalım. Hedefliyorlar ki Anadolu’dan dağılmış ve ufalanmış halde çıkıp gidelim. Yok öyle yağma. Şimdiye kadar başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklardır. Türk milletini asla yenemeyecekler” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bize parmak sallıyorlar, bize aba altından sopa gösteriyorlar. FETÖ’cülerin, PKK’ların tesiriyle Türkiye hakkında değerlendirme yapıyorlar. Türk milleti bu oyunları yutmaz. Türkiye bu zillet ve husumet emellerini sineye asla çekmez” ifadelerine yer verdi.

TRT