Bahçeli: Sonuç çok yakın

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadeleye değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

“Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır. Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak” diyen Bahçeli şöyle devam etti: “Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir. Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

‘Sonuç çok yakın’

Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır.”