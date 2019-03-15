Bahçeli: Sorumlusu hükümettir

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda’da yaşanan katliama ilişkin açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bahçeli: “Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum”

“Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.”

TRT