Bahçeli: Sosyal medya denetim altına alınmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyanın denetim altına alınması gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır” dedi. Bahçeli, konunun bir an önce hukuki temele bağlanmalı gerektiğini de söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, partisinin tam anlamıyla 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını vurgularak sözlerine başladı.

”SOSYAL MEDYA DENETİMİ ŞARTTIR”

Hiçbir provokasyonun hedeflerine gölge düşürmeyeceğini de açıklayan Bahçeli, ”Sosyal medya mutlak suretle denetim altına alınmalıdır” dedi.

”Milli güvenliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir” diyerek sözlerine devam eden Bahçeli, konunun bir an önce hukuki temele bağlanması gerektiğini belirtti.

YUNANİSTAN’IN EGE’DEKİ TACİZİ

Ege ve Doğu Akdeniz’de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan’a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atılmasına yönelik de konuşan Bahçeli, bu tacizin karşılıksız kalmamasız gerektiğini söyledi ve ”Yunanistan, bardağı taşırmak üzere” dedi.

2023 SEÇİMLERİNE MHP HEDEFLERİ

Yaklaşık 9 ay sonra yapılmaması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de konuşan Bahçeli, şöyle konuştu:

”Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ve MHP 2023 seçimlerine hazırdır. O güne kadar vatandaşlarımızla yüz yüze diyaloglarımızı artıracağız”