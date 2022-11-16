Bahçeli: TBMM’de bölücü sima istemiyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bölücüleri istemediğini belirtti.

TERÖRE KARŞI İKİ ÖNERİ: Türkiye’nin üstesinden gelinmesi kaçınılmaz olan öncelikli sorunu, bize göre sorunlar piramidinin zirvesine oturmuş bölücü terör sorunudur. Güvenlik kuvvetlerini yeni şart ve durumlarla uyumlu olarak devamlı eğitecek, donatacak ve yönetecek “teröristle mücadele taktik eğitim ve icra programı” oluşturulmalı. Sorunun içten ve dıştan alabileceği bütün desteklerin kesilmesini sağlayacak kadar kapsamlı “diplomatik mücadele eylem planı” hazırlanmalı.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK: Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek mecburiyetindedir. TBMM’de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren, sözde Kürdistan propagandasıyla sabırlarımızı kevgire çeviren HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.

MİSLİYLE CEVAP: (İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemi) Bir gün bile geçmeden teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat ve emniyet birimlerimizi gönülden kutluyorum. Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız. Türkiye’ye kanlı mesaj vermek için kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle cevap vereceğiz.

CHP YÖNETİMİNE ÇAĞRI: Sınır ötesi operasyonlara izin veren tezkerelere karşı çıkan, itiraz eden CHP’sinden HDP’sine kadar kim varsa millet huzurunda sorumludur. Bunlar bölücü terörün hizasındadır. CHP yönetimine çağrım, terörizmle aralarına kesin bir mesafe koymalarıdır.

6’LI MASA’YA TEPKİ: (Altılı masanın terör açıklaması) Zillet ittifakı İstiklal Caddesi saldırısına karşı açıktan tavır alamamış, katile katil diyememiş, PKK/YPG’yi lanetleyememiştir. Çıkın milletimizin huzuruna, eğip bükmeden ‘PKK terör örgütüdür, canidir’ diye konuşun.

TBMM’de bölücü sima istemiyoruz

Bahçeli konuşmasında “Kıbrıs Türktür, yeri Türk birliğinin içindedir” vurgulamasını yaptığı sırada parmağındaki yüzüğü salondakilere göstererek, “Yüzüğümde Kıbrıs’ın haritası var. Yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işaretimizde yerini bulmuştur” dedi.