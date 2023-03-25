Bahçeli: Televizyondaki karartıcı sözlere inanmayın

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, televizyon programlarındaki her konuşmanın ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli, Hatay’da yaptığı konuşmada iktidarın başarılarının görmezden gelinemeyeceğini savunarak “Artık gerçekleri görme zamanıdır. Televizyonlardaki karartıcı sözlere inanamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İskenderun’da düzenlenen Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, “Artık gerçekleri görme zamanıdır. Artık her türlü sağduyunun ötesinde milleti, bütünüyle sevmek zamanıdır. Her zaman kardeşliğimizi yaşatmak, birlikte ve bir arada olmak zamanıdır” diye konuştu.

AA’nın haberine göre Bahçeli, şöyle devam etti: “Bugünkü yönetimin uygulamalarını yakinen takip ettiğimizde her türlü şartlar altında enkazlar kaldırılıyor, acılara son veriliyor, insanlarımız geleceğe hazırlanıyor ve bununla ilgili de önemli adımlar atılıyor. 46. gününde dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir başarıyı fark etmemek mümkün değildir.”

Bahçeli, bunun görmezlikten gelinemeyeceğini savunarak, “Televizyonlardaki karartıcı sözlere inanamayız” diye konuştu