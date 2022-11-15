Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlamaya dair konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili konuştu. Bahçeli ”Teröre teslim olmayacağız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Kiralık katilleri üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz” dedi.

”TÜRKİYE’NİN ÖNCELİKLİ SORUNU TERÖRDÜR”

”Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Türkiye’nin öncelikli sorunu bölücü terör sorunudur. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacaktır. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz.

”TÜRKİYE ASİMETRİK SALDIRILARA MARUZ KALMAKTADIR”

Türkiye ne zaman adından söz ettirse bölgesel ve küresel meselelere muktedir bir şekilde ne zaman müdahil olsa çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiyemiz sağlam duruşunu güçlendirdikçe dost kisveli hasım ülkeler boş durmayacaktır. Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek mecburiyetindedir.

”TBMM’DE BÖLÜCÜ SİMA İSTEMİYORUZ”

TBMM’de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP’nin Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye yer almasına tahammül edemiyoruz.

”HDP, CHP’NİN İKİZ KARDEŞİDİR”

HDP, PKK’nın eylem yoldaşıdır CHP’nin ikiz kardeşidir.

İSTİKLAL’DEKİ BOMBALI SALDIRI: TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ

Aralarında çocukların da bulunduğu 6 evladımız şehit olmuştur. Teröre teslim olmayacağız. Bu katil saklandığı evde yakalanmıştır. Hangi ülkelerin parmağı olduğu mutlaka netleşecektir.