Bahçeli: Terörsüz Türkiye Gerçek Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ YAKINDA GERÇEKLEŞECEK

“Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçek olma yolunda olduğunu belirtmiş olan Bahçeli, elli yıldır devam eden bölücü terör örgütü PKK’nın ortadan kaldırılmasının yeni bir başlangıça şahitlik edilmesini sağladığını ifade etti. Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda Bahçeli, Türkiye’nin milli birliğin pekiştiği, barış ve huzurun kalıcı olmaya başladığı bir sürece girdiğini, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal yaşamın inşa edilmekte olduğunu aktardı. İmralı’dan gelen tarihi çağrının ardından toplumun umut dolu bir bekleyiş içinde bulunduğunu belirten Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız. Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye’yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir.” şeklinde konuştu.

ÇIKAR ODAKLARI VE SORUMLULUK

Çıkar odaklarının devrede olduğunu dile getiren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır. O sebeple barış ve huzurun inşasında herkese sorumluluk düşmektedir. Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli meselesidir. Terörsüz Türkiye, Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı. Büyük değişimlerin beraberinde getirdiği fırsatlar kadar risklerin de bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, “Bu nedenle birçok dinamiğin dikkatli yönetilmesini zaruri kılmaktadır. İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir. Sürecin uzun vadeli beklenen başarıya ulaşması için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan yeni atılımlar ve kapsamlı reformlarla milli birliğimiz daha da güçlendirilmeli, toplumsal uzlaşı, adalet ve eşitlik esas olmalıdır.” diye belirtti.

HERKES EŞİTTİR TÜRKİYE ANLAYIŞI

Devletin kuruluş ilkelerini, Cumhuriyetin temel niteliklerini koruyan, milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılacağını dile getiren Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir. O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı ‘Her şeyden önce Türkiye’ ve ‘Herkes eşittir Türkiye’ anlayışı ile millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya, Türkiye’nin kutlu geleceğini hep birlikte inşa etmeye çağırıyoruz.” şeklinde konuştu. Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yolun toplumsal uzlaşmadan ve milli mutabakattan geçtiğini vurgulayan Bahçeli, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Türk milleti bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu vatanda hiçbir sebebin ayrıştıramayacağı kadar kaynaşmıştır. Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır.” şeklinde değerlendirdi.