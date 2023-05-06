Bahçeli: Tetikte durunuz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerine değindi ve seçmenlerini uyardı.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Balıkesir’de hayat mücadelesi veren her vatandaşımı bağrıma basıyorum. 8 gün sonra yapılacak seçimlerin ülkemizin birliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, huzur ve refah getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

Hedefleri yüksek olanların küçük hesapları olmaz. Sevdası büyük olanların sesi kısık çıkmaz. Pirüpak inancıyla pırıldayan iradesiyle başarmaya azmetmiş olanların karşısında hiçbir engel duramaz, şer odakları tutunamaz. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek lazımdır. Mangal gibi yürek, haklı mücadelemizi diri tutan emek vardır.

“TÜRKİYEMİZ ÜZERİNDE KARANLIK EMELİ OLANLAR VAR, TETİKTE DURUNUZ”

Üfleseniz uçacak, haykırsanız kaçacak çıkarcılar güruhu ne millet sevdamızı bilebilir ne de adanmış hayatları anlayabilir. Yıkılmamızı gözlemleyenler var, dikkat ediniz. Türkiyemiz üzerinde karanlık emeli olanlar var, tetikte durunuz. Seyit Onbaşı, istiklal onurunu sırtlamıştı, şimdi sıra sizde. Ömer Seyfettin 110 yıl evvel fikirleriyle milli şuuru sahiplenmişti, şimdi sıra sizde. Sadece kendi gayretleriyle düşmana karşı etten duvar olup aman vermediler. Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit’te Akça ve Dalkıran Efeler ve neferleriyle nice destanlara imza atmışlardı.

14 Mayıs’ta aynı duruş ve ahlakı dosta ve düşmana göstermekten kaçınmayacak ve geri durmayacaksınız. Cesaretimizin kaynağı tarihtir. İstikbalimizin kaynağı bu topraklara sere serpe yatan şehitlerimizdir. İrademizin kaynağı da büyük Türk milletidir.

Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye’nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir.

Balıkesir’in işgal yıllarında düşmanı korkutmak amacıyla baca ve soba borusu isiyle boyayan, at ve manda kuyruğuyla heybet kazanan bu suretler Balıkesirli tabak ve deri işçilerimizi unutmak hiç mümkün değildir.

Balıkesir zillete düşmedi, düşmeyecektir. Balıkesirli kardeşlerim Türk düşmanlarına Türkiye üzerinde hesap yapan azgınlaşmış mihraklara aldanmadı, teslim olmadı. 14 Mayıs’ta da aynı duruş ve ahlakı dosta ve düşmana göstermekten kaçınmayacak, geri durmayacaksınız. Cesaretimizin kaynağı tarihtir.

“TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ HİÇBİR İÇ VE DIŞ HIYANET ODAĞI KESEMEYECEKTİR”

Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır. Muazzez nitelikli, milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millette kök salması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir. Güçlü ve tesirli yürütme, fonksiyonel yasama, bağımsız ve tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önünü hiçbir iç ve dış hıyanet odağı kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır.

Şimdi hepinize soruyorum. Balıkesir’in duruşunu göstermenizi istiyorum. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Balıkesir’e inanıyorum. Kardeşlerime güveniyorum. Her birlikte ve her şeyden önce Türkiye. Aziz milletim sıra sende. Vatana sahip çıkacak mısınız? Bayrağa sahip çıkacak mısınız? Türkiye’ye sahip çıkacak mısınız? Aziz milletim sıra sende diyorum.

THE ECONOMIS’TE TEPKİ

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