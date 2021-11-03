Bahçeli: Tezkereye ‘hayır’ demek Cumhuriyet’e ihanettir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tezkere konusunda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye ve Irak tezkeresine “hayır” diyen CHP’ye tepki göstererek, “Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve siperi kesinlikle düşmanın yanında olurdu” görüşünü savundu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

‘CHP’Yİ İFŞA’ GÖREVİ: CHP’nin gerçek yüzünü her zeminde, her yöremizde anlatacağız. Bilhassa 24 Haziran seçimlerinde CHP’nin en fazla oy aldığı 131 seçim bölgesinde; HDP’yle ittifakını, terörle mücadeleye karşı gelişini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağını koparışını, CHP’ye oy veren milli insanlarımızla paylaşacağız. Bugünden itibaren yeni görevlendirmeleri yapıyorum, CHP’nin gizli gündemini, ağır kusurlu siyasetini halkımıza doğrudan aktarmak ve ifşa etmek amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyorum. Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü tesadüflere bırakamayız. Bu nedenle erkenden yol almalıyız.

ŞANZIMANI DAĞITTI: Irak ve Suriye tezkeresi TBMM’de kabul edilmiştir. CHP, HDP’yle birlikte tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir. Ey Kılıçdaroğlu artık geri dönüş yolların tümden kapanmıştır, geçmiş olsun sana, kendini de yaktın, partini de ateşe attın. Kılıçdaroğlu, geçen haftaki grup toplantısında bize soru sormuş ve şöyle demiş: ‘Bu yabancı askerler kim? Söyle bakalım; milliyetçi sen misin, biz miyiz?’ Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorunun muhatabı esasen sensin, zira aynı mahiyetteki tezkerelere geçmişte ‘evet’ diyen bir şahsiyetsin. Sevsinler senin gibi milliyetçiyi. Bizim milliyetçiliğimizi anlaman için kırk fırın ekmek yesen de nafile, bizim liglerimiz farklı, sen çoktan küme düşmüşsün. Bugünkü CHP, Kurtuluş Savaşı yıllarında olsaydı, yeri ve siperi kesinlikle düşmanın yanında olur. Diyor ki, ‘tezkereye evet deseydik, Cumhuriyet’e ihanet etmiş olurduk’. Zavallı iyice su kaynattı, şanzımanı dağıttı, istikameti hepten şaştı. Sayın Kılıçdaroğlu, ortağın İYİ Parti de ihanet etti mi? Tezkereye hayır demekle asıl vatana, millete ve Cumhuriyet’e katmerli ihanet eden sensin ve siyasi zihniyetindir.

KÜRDİSTAN DİYE BİR YOKTUR: Tezkereye ‘evet’ demenin sancılarını yaşayan İP Başkanı, soluğu Siirt Kurtalan’da almıştır. Ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın, ‘Burası Kürdistan’dır’ bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde Kürdistan diye bir yer yoktur, asla da olmayacaktır. Tek bir taşımızdan, insanımızdan, tek bir değerimizden vazgeçmeyiz, bunlara göz dikenlerin de gözünü oymasını biliriz.

Roma’da başımız eğik olsa CHP mutlu olurdu

Sayın Cumhurbaşkanımız Roma’da verimli, yararlı ve art niyetlileri sukutu hayale uğratacak temaslar kurmuştur. ABD Başkanı ile 1 saat 10 dakikalık görüşmede iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma oluşturulması konusunda mutabık kalınması, NATO ve stratejik ortaklığa vurgu yapılması bize göre değerlidir… Çok şükür Türkiye uluslararası zirve toplantılarında, ikili ya da çoklu görüşmelerde şerefle ve şuurla temsil edilmekte, milli haklarımızdan, milli kararlılığımızdan en küçük taviz verilmemektedir. MHP bu gelişmelerden memnuniyet duymaktadır. Roma’da başımız eğik olsaydı, CHP mutlu olurdu… Biden’den çok Biden’cı kesilenler; Türkiye’ye yuvalanmış Washington lobisidir, iki taraflı çalışan ajanlardır.