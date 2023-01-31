Bahçeli: Tökezledik ama düşmedik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçime dair konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek bir açığımız da yoktur. Gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahkumiyetimiz, verilemeyecek bir hesabımız da olmamıştır. Bazıları bizi hazmedemez, bizi tanıyamaz. Tutamayacak sözü dilimize koymadık. Kaldı ki görmek istemeyen bir göze aydınlığın yararı dokunamayacaktır. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir.

Tıpki bir Akıncı ruhuyla ilerledik. Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Mahkum ettiler ‘Vatan sağolsun’ dedik.