Bahçeli: Trump’ın imzası hükümsüzdür

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın Golan Tepeleri kararı hakkında konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Adana mitinginde konuştu. Bahçeli, “Trump’ın Golan Tepelerini İsrail’e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Trump’ın Golan Tepelerini İsrail’e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır” dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen açık hava toplantısında, Adana’nın partileri açısından önemine değindi.

Kentin, MHP’nin 50 yılına şahit olduğunu belirten Bahçeli, partilerinin 50. kuruluş yıl dönümünü de Adana’da kutladıklarını anımsattı.

Bahçeli, 31 Mart’ta istikrarın sürmesi ve üretken belediyecilik için Cumhur İttifakı’na destek isteyerek, “31 Mart’ta Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Hüseyin Sözlü’yü yeniden seçmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin haklı davasının yılmaz savunucusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye’dir, hedefimiz cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır. İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs’e, Golan Tepelerine dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır. ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir. Golan Tepelerinde İsrail işgalini belgeleyen, 242 sayılı ve 338 sayılı BM kararlarını alenen yok saymıştır. ABD Başkanı Orta Doğu’daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump’ın Golan Tepelerini İsrail’e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.”

“GOLAN TEPELERİ KARARINI ŞİDDETLE KINIYORUM”

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’a tepkisini sürdürerek, şöyle konuştu:

“Adana’da, ABD’nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz de tam bir facianın kıyısındadır. YPG/PYD’ye tırlar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD’nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda, bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır. Buna karşılık Cumhur İttifakı, milli bekamıza diş bileyen mihraklara karşı güvenin, huzurun, kucaklaşmanın ittifakıdır. İttifakımız, cumhurun arzusuyla temellenmiş, Türk milletinin ülküleriyle bezenmiş, Türkiye’nin yükseliş hedefleriyle tescillenmiştir.”

“CUMHUR İTTİFAKI’NIN MAYASI SAĞLAMDIR”

Bahçeli, “Temelsizler, Cumhur İttifakı’nı anlayamaz. Köksüzler Cumhur İttifakı’nı kapsayamaz, zillete, rezalete, emperyalist arzulara boyun eğenler Cumhur İttifakı’nı hazmedemez” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın tüm tehditleri devireceğinin altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı, bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya muktedirdir. 31 Mart’ta birlikte olursak hepsini birden perişan ederiz. 31 Mart’ta yüreklerimiz toplu atarsa zilleti ve dış destekçilerini perişan ederiz. Çünkü zillet korkaklıktır, teslimiyetçiliktir. Zillet yalandır, aldatmadır, tavizkarlıktır. Zilletin niyeti bozuk, fikriyatı bulanıktır. Ne var ki, Cumhur İttifakı’nın mayası sağlam, duruşu sağlam, duyuşu ve inancı sağlamdır.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye’nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana’ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP’ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl ‘evet’ diyecekler.” dedi.

Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun da katılımıyla, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen açık hava toplantısında, üzerlerinde oynanan oyunlara rağmen al bayrağı yükseltmek, şehitlere sahip çıkmak için milli şuurla yürüdüklerini söyledi.

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin yan yana kirli ortaklıkların içinde yer aldığını, PKK ve FETÖ ile yanak yanağa durduklarını anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Kandil’de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletimize dayatılmaktadır. Zehir, altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına ‘demokrasi güçlerinin ittifakı’, ‘demokratik güçler birliği’ deyip ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi planlıyorlar. Adına ‘sandıkta ittifak’ deyip zilleti örteceklerini düşünüyorlar. Ne var ki mızrak çuvala sığmıyor, yırtık yama tutmuyor. Atatürk’ün partisi HDP’den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil’i diğer gözüyle Pesilvanya’yı kolluyor. PKK, CHP’yi ele geçirmiş, İP’e yuvalanmış, SP’ye nüfuz etmiştir. Şu rezalete bakınız. İçler acısı şu felakete dikkat ediniz. PKK’lı teröristler CHP, İP ve SP üzerinden belediyelere sızmayı amaçlıyor. CHP, teröristlerin teşrifatçısı olmuş, İP taşıyıcı bedenliğine soyunmuş. Hainler silahla yapamadıklarını, zillet ittifakı şemsiyesi altında başarmayı deniyorlar.”

“ZİLLET İTTİFAKI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR”

Bahçeli, “Zillet ittifakı ülkemize karşı beşinci kol faaliyeti yapıyor.” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sözde Kürdistan’da kazanmaktan bahsedenler CHP’yi ipotek altına almış, İP’i uzaktan kumanda edecek seviyeye çoktan ulaşmıştır. Yazıktır, günahtır, vebaldir, cinayettir. Zillet ittifakı milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı Türkiye’nin karşı cephesidir. Zillet ittifakı Adana’ya hezimeti vadeden, Adanalıları hüsrana davet eden kokuşmuşluktur. CHP’ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl ‘evet’ diyecekler. İP’e oy veren kardeşlerim, zillete nasıl ortak olacaklar. Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar. Susmanızı bekliyorlar. Tepkisiz kalmanızı umuyorlar. Adanalı kardeşim CHP’nin, İP’in, HDP’nin zilletine ‘tamam’ demez. Bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer.”

“TEMİNAT CUMHUR İTTİFAKI’DIR”

Cumhur İttifakı’nın “vatanım, bayrağım, milletim, kardeşliğim ve mukaddesatım” diyenlerin kutlu bir beraberliği olduğunu aktaran Bahçeli, “Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyunlar boşa çıkacaktır, güvence Cumhur İttifakı’dır.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, tuzakların bozulacağını ve ümidin Cumhur İttifakı’nda bulunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kurulan düzenler, kurgulanan tertipler dağılacaktır, teminat Cumhur İttifakı’dır. Nitekim bugünkü muhteşem tablo Adana’nın diriliş ruhunun, Cumhur İttifakı’nın şahlanışının çok açık ispatıdır. İnancım odur ki bugün İstasyon Meydanı’ndan yükselen irade Adana’yı geleceğe taşıyacaktır. Bugün Adana’dan çağlayan haykırışlar, Türk milletine biçilen kefenleri parçalayacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Bunun işaretini sizlerden alıyorum. Yüce Allah, Cumhur İttifakı’nın milli doğuş ve doğruluş yolunda yardımcısı olsun. Cumhur İttifakı ile kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kaybetmiş CHP’sine, HDP’sine, İP’ine dersini veriyor, haddini bildiriyorsunuz.”

“ADANA CUMHUR İTTİFAKI’NDA UZLAŞMALIDIR”

MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın çağrısının, Türk milletinin çağrısı olduğunu belirterek, “Bu çağrı, zedelenen, aşağılanan, hor görülen milli onurun çağrısıdır. Bu çağrı, zillete, emperyalistlere, teröristlere, terör örgütlerine, Türk düşmanlarına karşı dalga dalga yükselen kahramanlığın çağrısıdır.” diye konuştu.

“Türkiye düşmanlarının Cumhur İttifakı’nı asla aşamayacaklarına” işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin giderek ağırlaşan ortamının huzura dönmesi, bölücü ve etnik tahriklerin silinip atılması, küresel ve bölgesel komploların ezilip dışlanması, ekonomik saldırıların etkisiz hale getirilmesi, iç huzur, kardeşlik ve dayanışma ruhunun teyit edilmesi, tuzaklarla dolu sancılı sürecin tersine çevrilmesi için yegane güç Cumhur İttifakı’dır. Adana’da başlayan hizmet kervanının artarak devamı, parlak projelerin birbirine eklemlenerek sürmesi, zincirleme yatırımların hız kesmeden temini için Adana Cumhur İttifakı’nda uzlaşmalıdır.”

NTV