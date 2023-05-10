Bahçeli: Tüm dünyanın gözü üzerimizde olacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs’ta tüm dünyanın gözünün üzerimizde olacağını söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Birlikte her zorluğu aşacağız. Biz birliğimiz, ebedi kardeşliğimizin varoluşu ve haysiyetidir. Biz büyük Türk milletiyiz. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiyeyiz.

Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve insanlığın huzuru maksadıyla çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Elbette yapacağız ve hep birlikte başaracağız. 14 Mayıs günü tüm dünyanın gözü üzerimde olacak.

Birlikte her türlü zorluğu aşacağız. Bizi birbirimizden ayırmak için provokasyon yapanlara sonuna kadar kapalıyız. Etnik ve mezhep ayrılıkçılığı yapanlara hep karşı çıkacağız. Biz horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege’yiz. Hep beraber ülkemin tüm güzelliklerini kucaklayan büyük bir aileyiz. Devlet ve milletiyle hep birlikte Türkiye’yiz.