Bahçeli: Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

AKP’li Mahir Ünal’ın sözlerine tepki gösteren Bahçeli, “Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef alarak, “Bunların hangisi Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na layık olabilir?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenen Bahçeli, “Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu meydan okuyacağına cesaretin varsa adaylığını ilan et” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ve Başkan Şebnem Korur Fincancı’yı da hedef alan Bahçeli, “TTB’nin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemde addediyorum. Türk Tabipleri Birliği Başkanı’yla diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması, vatansız ve ülkesiz olmaya mahkum edilmesi akla en yakın yolllardan birisidir” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın “Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, “Cumhuriyet’in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Gündeme hakim olmanın yanında gelişmeleri hakşinas bir olgunlukla, hakkaniyete saygılı bir üslupla ele almak bizim için önemli ve önceliklidir. Hiçbir zaman gölün kenarına kuyu kazmadık. Siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğruluğu da bu değerlendirmelerde saklıdır. İrademizden şaşmadık, tutarlığımızdan caymadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı bahis konusu yapmadık.

Siyasi muhitler arası göçenler ile çıkarlarıyla yön değiştirenlerle ne ilgilimiz ne ilişkimiz olacaktır. Biz kazanmaya yemin ettik. 2023 yılında, 1923 yılının ilkellerini kesintiye uğratmayacağız, 2023 yılında 1923 yılının ruh ve mirasını yağmalatmayacağız. 2023 yılında, 1923 yılının eser ve emanetlerini yıktırmayacağız. Zillet tayfasına Türkiye’yi bırakmayacağız.

MUHALEFETİN CUMHURBAŞKANI ADAYI

Aşağı yukarı 1,5 yıldır zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının hüviyeti üzerinde papatya falları açılıp çekilişler yapılıyor. Aday o mu olacak, bu mu olacak sorusuna yanıt aranıyor. Sistematik bir propaganda sürekli tedavülde tutuluyor. Ismarlama anketler yayınlanıyor, isimler parlatılıyor.

Televizyona baktığımızda üç beş sabit fikirli sözde uzman yorumcu bağıra çağıra zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı üzerinde toto oynuyorlar. Öyle isimler ortaya atılıyor ki bu girişimin bir tertip olduğu belli oluyor. Cumhur İttifakı’nın adayı bellidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi, birikimiyle gündeme taşınan isimlerle mukayese izahın ayaklar altına alınmasıdır.