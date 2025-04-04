Bahçeli, Türkeş’in Anma Törenine Neden Katılmadı?

SAĞLIK DURUMU VE KATILIM DURUMU

Devlet Bahçeli’nin Şubat ayında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı ve sağlık durumunun yakından izleniyor olması biliniyor. Önceki açıklamalarda Bahçeli’nin 4 Nisan 2025 itibarıyla mesaisine döneceği ifade edilmişti. Ancak, Alparslan Türkeş’in anıt mezarında düzenlenen geleneksel anma törenine katılmaması, dikkat çekici bir durum olarak öne çıktı.

BİLGİLER VE ZİYARET DETAYLARI

Bahçeli’nin Alparslan Türkeş’in anma törenine katılmama nedeni merak konusu oldu. Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almadı. Habertürk Editörü Mahir Kılıç, ziyarete ilişkin şu bilgileri aktardı: “MHP Başkanlık Divanı adına Semih Yalçın önderliğindeki heyet dakikalar önce Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Semih Yalçın, Tamer Osman Ağaoğlu ve İlyas Topsakal da törende hazır bulundu.” Bugün MHP lideri Bahçeli’nin iyileşme sürecinin ardından mesaisine devam etmesi bekleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da, edinilen bilgilere göre Bahçeli’nin bugün mesaisine başlayacağı görülüyor.

KONUŞULAN PROGRAMLAR VE AÇILIŞ

Ayrıca, Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın bugün ek hizmet binasının da açılması planlanıyor. Öğle saatlerinde bu binanın açılışını gerçekleştirilmesi öngörülüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu programa katılabileceği belirtiliyor. Bahçeli’nin 4 Şubat’ta hastanedeki tedavisinin 14 Şubat’ta sona erdiği, 19 Şubat’ta ise Ankara’ya döndüğü ve ardından mesaiye başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı.