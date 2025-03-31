Bahçeli: Türkiye’nin Terörsüz Geleceği Mümkün

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YENİ BİR GÜN DOĞUMU

“Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşmanın eşiğinde olunduğunu aktaran Bahçeli, elli yıl süren bölücü terör örgütü PKK’nın feshedilmesiyle yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin milli birliğin güçlendiği, barış ve huzurun kalıcı hale geleceği bir döneme girdiğini, ülkede yeni bir siyasi ve toplumsal yaşamın oluşturulmakta olduğunu vurguladı. İmralı’dan gelen tarihi çağrının ardından halkın umutlu bir bekleyiş içerisinde olduğunu belirten Bahçeli, “Bu beklentiyi hüsrana değil sevince dönüştürmek elimizdedir. Neyi nasıl yaparsak milletimizin hayrına olur düşüncesiyle hareket etmek durumundayız.” dedi. Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti: “Yol haritamızı bu doğrultuda hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde belirleyip iyi niyetle uygulamalıyız. O takdirde yeni bir Türkiye’yle, güvenlikli, huzurlu yeni bir hayatla buluşmamız mümkün olabilecektir.”

ÇIKAR ODAKLARINA DİKKAT ÇEKİYOR

Bahçeli, çıkar odaklarının devrede olduğu konusunda uyarıda bulundu. “Terörsüz Türkiye’den rahatsızlık duyanlar da devrededir. Terörden, terörün kanlı elinden, bölücülük melanetinden çıkar devşiren odaklar süreci enfekte etmenin yarışındadır.” ifadelerini kullandı. Barış ve huzurun inşasında herkesin sorumluluğu bulunduğunu belirten Bahçeli, “Bu kapsamda gecikmemek, geciktirmemek ve sahip çıkmak öncelikli mesele” dedi. Bütün bu süreçlerin Türkiye’nin barış içinde yeni bir siyasi ve sosyal yaşama kavuşmasına katkıda bulunacağını vurguladı. Bahçeli, değişimlerin fırsatlarla birlikte riskleri de içerdiğinin altını çizdi ve “İmralı’nın çağrısında yer aldığı üzere silahlar bırakılmalı, süratle kongreyi toplayıp PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiye edilme kararı hayata geçirilmelidir.” açıklamasını yaptı.

HERKES EŞİTTİR TÜRKİYE ANLAYIŞI

Yeni ve kapsayıcı, demokratik bir anayasa ile mevcut darbe izlerinin tamamen temizleneceğini dile getiren Bahçeli, “Önemli olan herkesin kendisini içinde bulacağına inandığı bir yapı inşa etmektir.” dedi. “O sebeple Terörsüz Türkiye sürecinde tüm vatandaşlarımızı ‘Her şeyden önce Türkiye’ ve ‘Herkes eşittir Türkiye’ anlayışıyla millî birlik ve kardeşlikte buluşmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçeli, Büyük ve Lider Türkiye’ye giden yolun, toplumsal uzlaşma ve milli mutabakat ile açılacağını belirtirken, “Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes, eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.” değerlendirmesinde bulundu. Türk milletinin, kardeşçe yaşadığı bu topraklarda ayrışamayacak kadar kaynaşmış olduğunu ifade eden Bahçeli, “Türk milleti hak ettiği huzur, refah ve mutluluğa sahip olacaktır.” şeklinde konuştu.