Bahçeli: Türkiye’yi aciz göstermeye çalışıyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yangınların ardından başlatılan kampanyaya tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, orman yangınları için sosyal medyadan yardım istenmesine tepki gösterdi. Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

Orman yangınlarını siyasi ranta çevirmek için tetikte bekleyen, ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik ortamını sömürmek için ortam kollayan fırsatçıların derin bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına kapıldıkları esefle görülmektedir. CHP ve İP Genel başkanlarının açıklamaları siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türkiye’nin zor günlerinde yangından nemalanma rekabetine tevessül etmek, bununla da yetinmeyerek iktidara muhalefet ediyorum derken felaketle kol kola girmek namertliktir.

SİNSİLİĞİN ŞİFRESİ: Maksadı menfur ve melun bir kısım sosyal medya hesaplarından yabancı ülkelere çağrı yapılarak yardım taleplerinin yoğun olarak gündeme taşınması Türkiye’yi aciz ve muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin şifreli mesajı olarak değerlendirilmelidir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Bunu hazmedemeyen çevrelerin devletin haysiyet ve hükümranlığını tartışmaya açma çabası kara kampanyadır.

‘Dünya başlarına yıkılacak’

PİŞMAN OLACAKLAR: Elbette ormanlarımızın nasıl ateşe verildiği, kundakçıların hüviyet ve aidiyetleri kısa süre içinde çok daha netlik kazanacaktır. Failler er ya da geç ortaya çıkarılacak, dünya da başlarına yıkılacaktır. Ağacımızı yakanlar analarından doğduklarına bin pişman olacaklardır.