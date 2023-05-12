Bahçeli: Türkiye’yi sömürge haline getiremezler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerine dair önemli mesajlar verdi.

Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimleri işaret eden Bahçeli, ‘Bu haçlı zihniyete kimin gideceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye’ye yön veremezler, sömürge haline getiremezler’ ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman’daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım hepinizi en iyi dileklerimle, saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza teşrif eden Karamanlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin sağduyulu gerçekleşmesini diliyorum.

Dil yaşayan bir varlıktır, Karaman 14 Mayıs’ta Türkçe duruş gösterecektir. 2 gün sonra, vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyorum. Bunlar yalnızca Türkiye’nin aleyhinde değil demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga, kargaşadır.

Türkiye’nin önünü hiçbir iç ve dış odak kesemeyecektir. İnancımız budur, iddiamız budur, irademiz budur. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberiyle geçilmesi gerek ilk kavşağıdır.

Zillet cephesini perişan etmek için sıra sende. Bizim tarafımız bellidir. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz Türk milletidir. Ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı’dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önü kesilemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye’dir. Pazar günü sandıkta hesap görülecektir.

“TÜRKİYE’YE YÖN VEREMEZLER”

The Economist ve Washington Post ‘Erdoğan gitmeli’ diyormuş… Bu haçlı zihniyete kimin gideceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan büyük Türk milletidir. Türkiye’ye yön veremezler, sömürge haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin bir adım geri atarsak namerdiz.

“FETÖ KILIÇDAROĞLU’NA SİPER, PKK DESTEKÇİSİDİR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşmacı vasfı, bağımsız-tarafsız yargı sayesinde Türkiye’nin önü kesilemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye’dir. Pazar günü sandıkta hesap görülecektir. Güveninize layık olacağız. Caniler bugün CHP ile iş birliği halindedir. FETÖ Kılıçdaroğlu’na siper, PKK destekçidir.