Bahçeli: Uyanık olalım

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin dört bir yanında çıkan yangın ve yaşanan trafik kazaları hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, felaketlerin birlik ve beraberlik direnciyle göğüsleneceğini belirterek “Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim” uyarısını yaptı.

Twitter hesabından dün paylaşımda bulunan Bahçeli, “Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır” diyerek son iki gün içinde Balıkesir-Edremit yolunda ve Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ölümlü otobüs kazalarını hatırlattı.

Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Bahçeli, yaşanan felaketlerden medet umanlara karşı uyanık olunmasını istedi. Otobüs kazalarında ve orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi altındakilere şifa dileyen Bahçeli, şu mesajları verdi:

“Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah’ın inayetiyle geride bırakacağız. Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir. Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim.”

MHP’nin orman yangınlarında hayvanları telef olan köylülere yardım amacıyla düzenlediği kampanyanın ilk etabı, bugün Manavgat’ta hayata geçirilecek. MHP’li yöneticilerin de katılacağı Antalya Manavgat Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesindeki programda; ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacak.

MHP’nin Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla; ‘Hayvanları orman yangınlarında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il, ilçe teşkilatları ve belediyelerinden ailelere yardım maksadıyla başlatılan kampanyanın ilk etabı 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü Antalya ili Manavgat ilçesinde gerçekleştirilecektir. İhtiyaç sahiplerine 300 adet küçükbaş, 30 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacaktır. Program, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Sayın Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Sayın Hilmi Durgun’un katılımları ile düzenlenecektir.”