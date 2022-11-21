Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ile yürüttüğü Pençe Kılıç Harekatı hakkında açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir. Alemde şer bitmezse, Oğuz’da er tükenmez, asla da tükenmeyecektir” dedi.

KUMAR MASASI BELLİDİR: Cumhur İttifakı’na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım, çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir; 6+1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstüne inceleyen herkes neyin ne olduğunu çok açık görecektir. Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı, zulmet faillerinin ayaklarına tutunduğu masaya da bırakılmayacaktır.

KILIÇDAROĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNU: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, 18 Kasım’da sosyal medyadan yaptığı İstanbul Borsası’nın itibarına gölge düşürme, manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçırmaktadır. Yatırımcılara Borsa’ya girmeyin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu gavurun kılıcını sallayan, Türkiye’nin güvenirliğini ve imajını sakatlamaya çalışan milli güvenlik sorunudur…

PENÇE KILIÇ OPERASYONU: Gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’yla hainler için hiçbir yerin güvenli ve korunaklı olmadığı bir kez daha kanıtlandı. Vakit dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir.