Bahçeli ve Buldan Arasında Önemli Görüşme

TÜRKİYE’DE TARİHİ GELİŞMELER

Türkiye, tarihi bir dönüm noktasından geçiyor. PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının ardından, sürecin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokratik Bölgeler Partisi (DEM) ile ilişkili isimlerle telefon görüşmelerine başladı. Bahçeli, bu çağrıya olumlu yanıt vermek amacıyla önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile, ardından tutuklu Selahattin Demirtaş ve Ahmet Türk ile görüştü. Son olarak ise Pervin Buldan ile bir araya geldi.

BAHÇELİ’NİN TEŞEKKÜRÜ

Halk TV muhabiri İsmail Saymaz’a konuşan Pervin Buldan, Bahçeli ile yaptığı görüşmeye dair önemli bilgiler verdi. Bahçeli’nin kendisine, “Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım” dediğini aktardı.

Buldan, Bahçeli’nin sürece dair rolünün önemine de değinerek, “Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması ‘Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım’ demesi çok önemli.” şeklinde konuştu. 1 Ekim tarihinden itibaren yaşananların Bahçeli şahsında değerli olduğunu düşündüğünü belirten Buldan, bu gelişmenin Öcalan tarafından da kıymetli bir durum olarak değerlendirildiğini ifade etti.