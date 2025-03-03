Bahçeli ve Demirtaş Arasında Telefon Görüşmesi

PKK ELEBAŞISI ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE DEMİRTAŞ’IN DURUMU

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte “Kendini feshetme” çağrısıyla başlayan sürecin arka planında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yürüttüğü çalışmalar yer alıyor. Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş ise eşi Başak Demirtaş’ın ameliyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel izniyle İstanbul’a götürülürken, Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HASTANEDEKİ GÖRÜŞME VE ÜÇLÜ FOTOĞRAF

Demirtaş’ın hastaneden paylaşılan fotoğrafında, eşi Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder de yer alıyor. Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ve Demirtaş arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını Habertürk TV’de açıkladı. Önder, “Başak Hanım bir rahatsızlık geçirdi, ciddi bir rahatsızlıktı. Doktorlar ağır bir operasyona karar verdiler. Sayın Demirtaş, başkanımız ve avukatları Adalet Bakanlığı’na müracaat ettiler. Ben ve Pervin Hanım sürecin hızlanması için devreye girdik” diye belirtti.

AMELİYAT SÜRECİ VE DESTEK

Önder, Demirtaş’ın başarılı bir şekilde ameliyatının gerçekleştiğini ve sonrasında birkaç işlem daha yapılacağını ifade etti. Başak Hanım’ın güçlü bir kadın olduğunu ve bunu da atlatacağına inandıklarını söyledi. Bu esnada Bahçeli’nin kendisini aradığını ve Demirtaş’ın eşinin yanına getirildiğini duyarak teşekkür ettiğini aktardı. “Duyunca aradı, çok içten bir kısa sohbet geçti, şifa diledi sayın Bahçeli” diyen Önder, tüm süreçte güvenlik görevlilerinin duyarlı davrandığını vurguladı.

DEMİRTAŞ’IN DESTEK MESAJLARI

Önder, Selahattin Demirtaş’ın süreç boyunca Cumhurbaşkanı, Bahçeli ve Öcalan’a mesajlar ilettiğini de aktararak, kendisinden sürekli öneri ve notlar aldıklarını belirtti. “İçimizde en tecrübeli yoldaşlarımızdan birisidir” şeklinde konuşan Önder, “Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Bahçeli ve sayın Öcalan’a mesajları oldu. Onları ilettik, aktardık” diyerek durumu özetledi.