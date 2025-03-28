Bahçeli ve MHP’den Peker İlgisi

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE MHP’NİN YENİ SÜREÇTEKİ ROLÜ

Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ile başlayan yeni süreçte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin etkisi dikkat çekiyor. Ameliyat sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme yön vermeye devam eden Bahçeli, MHP kanadından gelen önemli paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.

İZZET ULVİ YÖNTER’DEN SEDAT PEKER PAYLAŞIMI

Yurt dışında firari olan Sedat Peker ile ilgili sosyal medyada önemli bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK üyesi ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Peker’in yaptığı bir sağlık yardımı ile ilgili olarak “Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…” sözlerini paylaşmıştı. Sosyal medya platformlarında aktif olan Yönter, Peker’i akıllara getiren yeni bir gönderi daha yaptı.

PAYLAŞIMDAKİ UMUT MESAJI

Peker’in sıkça kullandığı “Bir umuttur yaşamak” ifadesini aktaran İzzet Ulvi Yönter, “Ne güzel bir söz; bir umuttur yaşamak…Umut, ertelenmiş bir hayat değil, erişilecek bir gayenin direniş müjdesidir…Hayırlı Cumalar” şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu ifadeleriyle Yönter, umut temasını öne çıkararak takipçilerine derin bir mesaj iletti.