“Bahçeli ve Özel, Dikkat Çeken Diyalog.”

TBMM’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

TBMM’de başkanlık seçimleri sırasında ilginç bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı olmak için oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Özel, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

BAHÇELİ’İN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREN SÖZLERİ

Özel ve Bahçeli arasındaki etkileşim oldukça dikkat çekti. Bahçeli, Özgür Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler üzerine Özel, “Sağ olun” diyerek yanıt verdi.