Gündem

“Bahçeli ve Özel, Dikkat Çeken Diyalog.”

bahceli-ve-ozel-dikkat-ceken-diyalog

TBMM’DE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

TBMM’de başkanlık seçimleri sırasında ilginç bir an yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı olmak için oy kullanmak amacıyla Meclis’e geldi. Özel, burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.

BAHÇELİ’İN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİREN SÖZLERİ

Özel ve Bahçeli arasındaki etkileşim oldukça dikkat çekti. Bahçeli, Özgür Özel’e “Sizi yakından takip ediyorum, çok hareketlisiniz maşallah. Başarılar diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu sözler üzerine Özel, “Sağ olun” diyerek yanıt verdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bahçeli, Özel’e Takip Ediyorum Dedi

TBMM seçimlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşması gündeme damga vurdu. Bahçeli, Özel'i tebrik ederek başarılar diledi.
Gündem

Alman Otomotiv Sektörü Zor Durumda

Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik gümrük tarifesi tehdidi, Alman otomotiv sektöründe olumsuz etkilere yol açtı. BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen, ABD ile muafiyet görüşmeleri yapıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.