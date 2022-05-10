Bahçeli: Vız gelip tırıs gidecek olan İmamoğlu’dur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamasında İmamoğlu’na tepki gösterdi.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Bayram kardeşliktir, barıştır, kader ortaklığıdır. Bize ayırmaya, ayrıştırmaya, fitne tohumları saçmaya heveslenenlere en güçlü cevaplardan birisi bayramlardır. Birlik ve dayanışma ruhunu hayatın diğer etaplarına taşıyabilirsek hiçbir hain hedef surumuzda gedik açamayacaktır. Hakkari’den uzanan eli Edirne’de tutan, Kars’tan söylenen selama İzmir’de karşılık veren milli yürekler oldukça ne tefrikanın hükmü sürecek ne tezvirat sonuç verecektir. Türk milleti tarih boyunca mazluma ses olmuştur.

Öz kabuk tarafından esir alınırsa, maneviyatın yerini maddiyat alırsa, dürüstlük dalavereyle alçalırsa hayatın ve siyasetin olağan akışı tıkanmakla kalmayacak toplum huzuru sarsılacaktır. Hadiselerin akış demetine hesabi yaklaşanların ne sözü sözdür, ne adamları meşrudur. Yeri gelince emeğini, alınterini, malını, canını vatanı ve milleti için feda etmekten zerre kaçınmayan fedakarlık simgeleri geleceğimize ışık tutmuşlardır. Nefislerini terbiye etmiş yüce gönül sahipleri bizim ilhamımızdır. Zübükzadelerin kaynağı kurumamıştır.

Siyasetteki gelecek tasavvurlarını dış mihrakların icazetine bırakan yerli işbirlikçi güruh her şeyi fırsata çevirmekle meşguldür. Ülkemizin asıl sorunlarından biri değişmeyen bir kafa yapısıdır. Türkiye’nin siyasi ve demokratik varlığını, egemen devlet varlığına yabancı başkentlerden bakanlar düştükleri rezaleti fark edemeyecek kadar körleşmiştir.

CHP kendi geçmişiyle, tarihi birikimle, aziz Atatürk’ün tam bağımsızlık haliyle tenakuzdadır. Dağda çakal, ormanda tilki kalmamış siyasetin sağ ve sol kanadına kapılmıştır. CHP’de bunu görürsünüz, zilletin diğer paydaşlarında aynısıyla karşılaşırsınız. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP umut, hayır, gelecek yoktur.

SİYASETTE ‘İMAMOĞLU’ TARTIŞMASI

İBB Başkanı’nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp Trabzon ve Rize’de belediye bütçesiyle mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır. Bizim anlayamadığımız, can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. Bu belediye başkanı nereye gidiyor, hangi gizli gündemlerin peşinden sürükleniyor. İstanbul’u yüzüstü bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır? Bu şahıs Cumhurbaşkanı adaylığı için sorulan soruya, ‘Bu milletin işidir’ cevabını vermek suretiyle Genel Başkanı’yla çatışmaya girmekte beis görmemiştir.

İBB Başkanı şayet Cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa, karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul, İstanbul olalı böylesi zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek olan İmamoğlu’dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kaderiyle baş başa bırakılmıştır. Kılıçdaroğlu bayramı karamsar geçirdik diye mesaj yayınlamış. Sayın Kılıçdaroğlu bol yıldızlı otellerde keyif çatarken seni karamsarlığa sokan nedenin İBB Başkanı olduğunu çocuklar bile duymuştur. Zillet kimi aday çıkarırsa çıkarsın sandıktan volkan gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı’dır, Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçilecektir.

2023 SEÇİMLERİNE DOĞRU

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılı haziran ayında yapılacaktır. Erkene alınması söz konusu olmayacaktır. Türk milleti maceraya heves etmez. 2023’te Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü Cumhur’un başarısıyla süsleyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da açık ara farkla yeniden seçilecektir. 2023’te tarih tekerrür edecek, müstevliler ve taşeronları kaybedecek. Kazanan Türk vatanı, Türk Milleti, Cumhur İttifakı ve MHP olacaktır.