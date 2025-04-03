Bahçeli Yarın İşbaşı Yapacak

SAĞLIK DURUMU VE İZİN SÜRECİ

Kalp kapakçığı değişimi gerçekleştirilmiş olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Şubat’ta taburcu olmuş ve evinde dinlenmeye çekilmişti. Bahçeli’nin ne zaman göreve başlayacağı ise kamuoyunda uzun süredir merak ediliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli’nin, geçirdiği operasyonun ardından evinde dinlendiği öğrenilmişti. 77 yaşındaki MHP liderinin sağlık durumu, toplumda oldukça fazla ilgi görmüştü.

İŞBAŞI TARİHİ AÇIKLANDI

tv100.com’un ulaştığı bilgilere göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın (4.4.2025) genel merkezde göreve başlayacak. İlk adım olarak, MHP’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret edecek. Bu gelişme, Bahçeli’nin sağlığı ve yeniden aktif siyasete dönüşü adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.