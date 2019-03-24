Bahçeli: Yenikapı mucizesine imza atıyoruz

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yenikapı’da düzenlenen tarihi mitingde önemli mesajlar verdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Gecesi sümbül kokan İstanbul bugün muhteşemsin tarih yazıyorsun. Bir kez daha Yenikapı mucizesine imza atıyorsunuz. Milli coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz.İstanbul’da yaşayan her insanımıza; Yenikapı’yı dolduran her kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul sıradan bir şehir değildir. Kudüs’ün kardeşi, Kerkük’ün kaderidir.