Bahçeli: Zillet burada dikiş tutmaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat mitinginde Cumhuriyet Halk Partisi-İYİ Parti ittifakı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Kim ne söylerse söylesin 31 Mart seçimleri bir beka seçimleridir. Beka için milli karar, cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimiz ile omuz omuza yürüyoruz. Ayrımız gayrımız yoktur.

“ZİLLET BURADA DİKİŞ TUTMAZ”

24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Türkiye’ni güçlenmesinden rahatsız olanlar son kozlarını oynuyorlar. İstikrardan korkanlar son kozlarını deniyorlar. Yozgat zillet zehrini yutmaz, zillet burada dikiş tutmaz, Yozgat’ta ihanet asla barınamaz.

PKK’nın siyasi uzanntılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmak, Türkiye’yi geriye götürmektir. Belediyelerde yeni bir çukur siyasetine kapı aralıyorlar. İhanet oradaysa Yozgat buradan. Bizler çağ açıp kapatan bir ruhun devamıyız.

Cumhur öldü mü ki Kürdistan’dan bahsediyorlar. Türk milleti boyun eğmedi yine boyun eğmeyecektir. Ya hep birlikte olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız.

Allah’a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir.