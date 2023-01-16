Bahçeli’de 6’lı masaya çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altılı Masa’ya “Gelin vazgeçin bu sevdadan. Gelin siz de Türkiye’ye destek verin. Cumhurbaşkanı-mız ’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım” çağrısı yaptı.

Bahçeli, Kızılcahamam’daki kampın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi:b

DEMOKRASİYİ HİÇE SAYMAK: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne tek adamlık yaftası vurmak soysuz bir saptırmadır. Altılı Masa darmadağındır. Serok Ahmet Altılı Masa’nın hizip odağına dönmüştür… Serok ve selamsız Babacan başta olmak üzere, tüm zillet partileri altılı kumar masasına çökmüş, ne üteriz arayışına girmiştir.

KUKLA ARAMAKTA: Altılı Masa oynatacağı kukla aramaktadır. Kuklacılar ise küresel güçlerdir. 30 Ocak’ta altı parti başkanı bir yol haritası üzerinde uzlaşıp hükümet programı paylaşacaklarmış. Seçim yapılmadan hükümet programı hazırlamak gülünçtür.

YENİ SAYFA AÇALIM: Kızılcahamam’dan zillet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum… Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki uçurum temelli bir açmazdır. Ne siz meşgul olun, ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Zira aranızda siyaset cingözleri suyu devamlı bulandıracaktır. Gelin vazgeçin bu sevdadan, Türk milletinin sesini dinleyin. Milletvekili genel seçimine her zamanki gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM’de kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun.

KUCAKLAŞMA ZAMANI; Ey CHP, ey İYİ Parti, ey diğer Altılı Masa mensubu parti başkanları, kazanamayacağınız ve hazır olmadığınız demokratik bir müsabakaya girmekten henüz vakit varken dönün, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yanında el ele verelim… 29 Ekim 1923 milli birliğin, milli şuurun, kökeni, mezhebi, yöresi, anasının dili ne olursa olsun tüm millet evlatlarının eseriydi. 29 Ekim 2023’te neden aynısı olmasın? Haydi buyurun, zaman kucaklaşma ve birlikte hareket etme zamanıdır…