Bahçeli’den 10 Kasım mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü sebebiyle paylaştığı mesajında, “Atatürk Türkiye’dir, Türk milletinin ortak değeridir” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yılında bir kez daha özlemle anılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin sosyal medya hesabı üzerinden “Atatürk Türkiye’dir, Türk milletinin ortak değeridir” başlıklı bir mesaj yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeledeki rolüne dikkat çeken Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

“İlk Cumhurbaşkanımız, Milli Mücadele’nin yolbaşçısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’üncü yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum. Onun bizlere bıraktığı kutlu eser ve emanetler sonsuza kadar yaşayıp yaşatılacaktır. Ruhu şad olsun.”