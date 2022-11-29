Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 3. dönem cumhurbaşkanlığı’ açıklaması geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Bahçeli, 6’lı masanın anayasa çalışmasında yer alan ”Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilsin” önerisine karşı, ”Biz de 2 dönem yetmez 3 dönem olsun dersek ne yapacaksınız?” diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli, ”Millet İttifakı”nın ”Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” kapsamında hazırladığı anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanı’nın 7 yıllığına bir kez seçilmesi önerisini eleştirdi.

”CUMHURBAŞKANI 3 DÖNEM SEÇİLEBİLSİN DESEK NE YAPACAKLAR?”

Bahçeli, ”Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış, cumhurbaşkanı bir defa görev yapacakmış. Biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak 1 görevi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı milletin ittifakıysa 2 yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız?” diye konuştu.

HAREKAT MESAJI: ALAYI BİRDEN SİLİNDİR GİBİ EZİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’nin kuzeyine olası kara harekatına ilişkin konuştu. Bahçeli, ”Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn el-Arab mıntıkasında canlı terörist bırakılmamalıdır. Alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir” dedi.

İSTİKLAL’DEKİ BOMBALI SALDIRI VE TERÖR OPERASYONLARI

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

”Beyoğlu İstiklal Caddesi saldırısından sonra bölücü terör örgütüne çok daha şiddetli bir darbe vurulmuştur. Temizlik ve imha harekatı kararlılıkla devam etmektedir. Sabır ve tahammülümüz kalmamıştır. Son günlerde bölücü terör örgütünün hain saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Sorulacak hesapları namusumuzdur. Milletimizin başı sağolun.