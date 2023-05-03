Bahçeli’den 3 Mayıs 1944 açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den 3 Mayıs 1944 olayları ile ilgili açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den 3 Mayıs 1944 olayları ile ilgili açıklama geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Mayıs 1944 olaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle; Türk milliyetçiliği devleti kuran, vatanı kurtaran, milletin tarihsel ve kültürel varlığını şuurla savunan, aynı şekilde milli birlik ve dayanışma hissiyatını felsefi bir derinlikle sahiplenen fikir zenginliğidir. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin özü, istiklal ve istikbal iradesinin özgüvenidir.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Yönetim Kurulu’nun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunulmuştu.

Binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği öğrenilen saldırı sırasında Yönetim Kurulunun toplantı halinde olduğu ve toplantı odasının bulunduğu kata mermi isabet ettiği aktarılmıştı.