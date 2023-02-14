Bahçeli: Kırık dökük haldeyiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş depremi hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli’nin açıklamasından satır başları: Kırık dökük haldeyiz, muhakkak iyileşeceğiz. Derdi veren Allah’ın dermanını da vereceğine inanıyoruz. Dayanışmanın imkanıyla, milletin irfanıyla içinde bulunduğumuz zor günleri aşacağız.

Manevi bir imtihandayız ama bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız. Sarsıldık ama düşmeyeceğiz. Çarenin tükenmediğini, Türkiye’nin tökezlemediğini göstereceğiz.

ÇIKAR ÇETELESİ TUTAN VİCDAN FUKARALARI

Şer kumpanyalara şahit olduk. Enkazın üzerinde tepinen utanmazlara her dönemde şahitlik ettik. İnsanlarımız imdat çağrısı yaparken kazanç ve çıkar çetelesi tutan vicdan fukaralarını öfkeyle izledik.

YENİ BAŞTAN DEĞERLENDİRMELİYİZ

Bina yapılarını ve yerleşme stratejilerini yeni baştan değerlendirmeliyiz, bunu hemen yapmalıyız.

KARŞIMIZDAKİ TABLO KAHREDİCİ

Yaşadığımız depremde en az 5 fay segmentinin kırıldığı iddia edilmektedir. 6 Şubat’ta meydana gelen ikiz depremler 10 ilimizi doğrudan doğruya ve yoğun şekilde vurmuştur. Neresinden bakarsak bakalım karşımızdaki tablo kahredici biçimdedir.