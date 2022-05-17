Bahçeli: Yargı karar verdi, konu kapandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP’li Kaftancıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Yaygınlaşan hizmet siyaseti Türkiye’nin çehresini değiştirmektedir. Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecektir.

14 Mayıs 2022 Cumartesi günü, muazzam bir yatırımın açılışına tanıklık ettik. Rize-Artvin Havalimanı vuslatın sıcaklığını, uzakları yakın ederek takviye edecektir. Bu havalimanı Doğu-Batı üzerinde bir geçiş köprüsü olarak sivrilmiştir. Dedeleri karadan gemi yürüten bir milletin, şanlı ve şerefli mazimizin zincirleme devam ettiğinin göstergesidir. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli Rize-Artvin Havalimanı’nın hayırlı olmasını diliyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de gönülden teşekkür ediyorum.

DEV ESERLER KAZANDIRMANIN NERESİ YANLIŞTIR

Siyaset yapıyor olmanın ilkesel bir vaziyeti olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmayanlar siyasetin değil, siyasetsizliğin örneğidir. Türkiye’ye dev eserler kazandırmanın neresi yanlıştır. Türkiye hepimizindir. Milletimizin yararına çalışan, taş üstüne taş koyan kim olursa olsun Allah Razı olsun demek vatandaşlık görevimizdir. İncir kabuğunu doldurmayan eleştiriler ahlakı değildir. Zillet ittifakı akıntıya karşı kürek çekmekten başka ne yapmıştır. Yol yapılır, çetelerden bahsederler. Havalimanı yapılır bir yalana bin yalan eklerler. Bu muhalefet zillettedir.

YARGI KARARINI VERDİ, KONU KAPANDI

Bizim doğrudan muhatabımız CHP’nin İstanbul İl Başkanı il başkanı değildir. Türk yargısı kararını vermiş, konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz şov sahnesine çıkmıştır. İstanbul’a bu sefer yalın ayak yürür diye bekliyorduk ama bunu göze alamadığını gördük. Cumhurbaşkanı’na ağzımıza alamadığımız şekilde suç işlemiştir. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir. Türk devletinin alenen aşağılanmasının yanında mıdır? Susma, saklanma çık söyle… Yaparsan eyvallah, yapmazsan bu suça ortak sayılırsın.