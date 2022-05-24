Bahçeli’den kira fiyatları için açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den kira fiyatları hakkında açıklama geldi.

Bahçeli, kira fiyatlarındaki artışla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Döviz fiyatında suni yükselişin frenlenmesi, enflasyondaki yükselişin önlenmesi amacıyla devlet tedbir üzerine tedbir almıştır. Konu beka konusudur.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Bu yoldan dönemeyeceğiz. Geri adım atmayacağız, aciz düşmeyeceğiz. Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra düzelecektir.

FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜNÜ ARKASINI İYİ İNCELEMEK DURUMUNDAYIZ

Geçim şartlarını ağırlaştıran fiyat artışlarının önünü arkasını iyi incelemek durumdayız. Daha önce FETÖ’nün 8 ayağından bahsetmiştik. Türkiye’den intikam almak isteyen mihraklar vardır. Küresel tefeciler Türkiye’nin ekonomik olarak köşeye sıkışması için faaliyet içerisinde.

CÜMLE ALEME REZİL ETMELİYİZ

Kiralarda ahlaki olmayan artışların sebebi nedir? Kiralardaki denetimsiz yükselişe sessiz kalamayız. Konut fiyatlarındaki artışı atıl vaziyette seyredemeyiz Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini ödetmeliyiz. Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak mecburiyetindeyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz.

ZORLUKLARI AŞACAĞIZ

CHP, İP ve diğer ortakların buluşması beyhudedir. Türkiye bu sahte demokratlara inanmayacaktır. Dayanışmayla birlikte bu zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen, yalandan nemalananları mağlup edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü olan 2023 aynı zamanda, istikbal hedeflerimizin daha müessir adımlarla ileri taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir.

BU KÜSTAHLIĞI NASIL YORUMLAYALIM

Son günlerde Sultan 2. Abdülhamit Han ile ilgili tartışmalar alevlenmiştir. Abdülhamid’i kim sevmiyorsa onlara dikkat çekeceğiz. Onlar Batı’nın içimize dolanmış etki ajanlarıdır. Bu küstahlığı nasıl yorumlayalım. Neyin istibdatından bahsediyorlar. Hangi bilgi ya da belgeler itham ederler. Abdülhamit Han’ı sömürgeciler, casuslar sevmez. Türk ve İslam düşmanları hiç sevmez. Eğer Erdoğan, bu günün Abdülhamit’i olarak görülüyorsa bu gurur duyulacak bir durumdur.