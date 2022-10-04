Bahçeli: Adayımızı sonuna kadar haykıracağız

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçimlere dair açıklama yaptı.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımızı, değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyor, şükranlarımı sunuyorum. 27. dönemin bu son yasama yılında siz değerli arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Türk milletinin beka ve hürriyet namusunu, devletin egemenlik haklarını cesaretle savunuyorken şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.

EYT MAĞDURİYETİ ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM’de milletimizin beklentilerini birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. EYT’deki vatandaşlarımızın mağduriyetleri bu yıl bitmeden çözüme kavuşacaktır, bu yara kapanacaktır.

TÜRKİYE DEĞERİ ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKEDİR

Türkiye değeri çok büyük ülkedir. Ülkemiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile gücüne güç katmıştır. Müşahede ettik ki cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Bunu da Cumhur İttifakı eliyle yapacaktır.

ANKETLERİN SÖYLEDİKLERİ BİZİM İÇİN VIZILTIDIR

Satılmış anketçilerde eğer yüz kaldıysa sokağa çıkmalarını bir kez daha düşünmelerinde fayda olduğu kanaatindeyim. Bizde eğilmez baş teslim olmaz irade var. Türki milleti var olduğu sürece üç hilalin önü kesilemez. MHP istiklalin son müdaafa hattıdır. Anketler şu söylemiş, bunu söylemiş… Bizim için vızıltıdır.

ÖNCE MİLLETİM DİYEN HERKESİ SAFLARIMIZA ÇAĞIRIYORUM

Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sonuna kadar haykıracağız. Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Önce ülkem ve milletim diyen herkesi saflarımıza çağırıyorum. Milli birlik ve kardeşliğimiz için milletimize çağrım; gelin birlikte Türkiye olalım.

NASIL TANIKLIK EDECEĞİ MUAMMA

Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar ve ticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır. Sıcak gelişmelerin ve önümüzdeki riskli yılların dünyanın doğuşuna nasıl tanıklık edeceği bir muammadır.