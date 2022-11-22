Bahçeli: Kiralık kalemlerin sahiplerini yeniyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada seçimlere değindi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Milliyetçi Hareket Partisi, anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. İnanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak içni gece-gündüz demiyoruz.

Hiç kuşkum yok ki elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Geleceğin süper gücü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin birlik, beraberlik şurudur.

Biz bu ülkeyi çok seviyoruz, her insanımızı kucaklıyoruz. Masalarda değil, meydanlardayız. Zalimlerin menüsü değil, zaferlerin meftunuyuz. MHP’ye yargısız infaza heves edenlere, demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz. Mücadelemizde kesinlikle gevşemeyeceğiz. MHP algı oyunlarını bozarak geliyor. MHP kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. Anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor. Hiçbir engele takılmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için yılgınlık göstermiyoruz.

100 yıl evvel Türkiye’yi kuran Türk milliyetçiliğinin 100 yıl sonra aynı fikirlerle Türk ve Türkiye Yüzyılını inşa ve ihyasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. Geleceğin süper günü Türkiye’dir. Cumhur İttifakı ise beka ufku, birlik ve beraberlik şuurdur.