Bahçeli: Çok bedel ödedik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin başarıyı çekilen acılarla elde ettiğini söyledi.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: 2023 yılının ilk grup toplantısında hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sosyal medya platformlarımdan, televizyonlardan toplantımızı takip eden kardeşlerimizi hasret ve muhabbetle kucaklıyorum.

2023 yılı Türkiye’nin 100 yıllık tecrübe yıldır. 2023 yılı Türkiye’nin kuruluşu, milli hedef ve ülkülerin yükseliş yılıdır. Kurtuluşumuzun fikri kaynağı Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Milli mücadelenin her safhasında emeği geçen dava arkadaşları ise kahramanlar kuşağıdır.

1923’ün mesaj ve muhtevasını anlamadan, İstiklal Savaşı’nı anlamadan geleceğin yorumu imkansız değilse bile çok zordur. Belki çok bedel ödedik, belki çok çile çektik ama milletimizin istiklal sevdasıyla, yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik.

EYT SORUNU KÖKLÜ ÇÖZÜME KAVUŞACAKTIR

Ülkemiz diplomaside altın bir yıl yaşamıştır. Türkiye ekonomisi dünyada en çok büyüme kaydeden birkaç ülkeden birisi olmuştur. Milletimiz ihtiyaç ve beklentileri birer birer karşılanmıştır. Kronikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. EYT için adım atılmıştır. EYT sorunu TBMM’de köklü çözüme kavuşacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı’nda gereğini gecikmeksizin yapacaktır.

ŞEYTANIN BACAĞI KIRILACAK

Verdiğimiz sözler yerine getirilmektedir. İnanıyorum ki şeytanın bacağı kırılacaktır. Milletimizin her talebi haklıdır, meşrudur. Olanla yetinmeyen, güçlükleri yenmenin peşine düşen bir Türkiye gerçeği her geçen gün belini doğrultmaktadır.