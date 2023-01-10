Bahçeli: İğrenç oyunu görüyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin üzerine oynanan oyunlar hakkında çarpıcı sözler sarfetti.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları: Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sözlerimin başında bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi için “çok kanlı” savaş terimini kullanmıştı. Bu savaş çok kanlı bir savaştı. Sakarya Savaşı istiklal umudunu yeşertmişti. İsmet Paşa kendine intikal eden raporlardan etkilenmiş, orduyu gerilerde sağlam bir hatta çekerek savunma yapılmasını teklif etmişti. Fevzi Paşa ise bu düşünceyi reddetti. Nitekim dediği gibi de oldu, zafer Türk milletinin hanesine yazıldı. 102 yıl evvel adım adım savunma stratejisiyle Cumhuriyet’e giden yolların taşları döşenmişti.

ADIM ADIM 100. YILIN HAZIRLIKLARI YAPILMAKTA

Bugün de adım adım 2023 stratejisiyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılına giden sürecin hazırlıkları yapılmaktadır. İstesek de istemesek de hayatın ve siyasetin doğasında yer etmiş çetin mücadelelere zaman zaman maruz ve muhatap kaldığımız gerçekler arasındadır.

Bu yıl içinde yapılacak seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her melaneti açığa çıkaracaktır. 2023 seçimleri iftira ile iffet, irade ile ihanet arasında geçecektir.

İĞRENÇ OYUNU GÖRÜYORUZ

Türkiye’nin önünü kesmek, yükselişini durdurmak, ayağına zincir vurmak, onca hizmeti baltalamak amacıyla faal halde olanlar kuyrukta sıraya girmişlerdir. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir. Yıkım kuryeleri ihanet, Saros’un uşakları, FETÖ’nün itleri, cumhuriyetin 100. yıldönümünü sekteye uğratmak amacıyla zillet ittifakın yanında hizalanmışlardır. İğrenç oyunu görüyoruz, 5. kol faaliyetinin açıkça farkındayız. Hamd olsun alayına birden Türk’ün gücünü göstereceğiz. Türk milletiyle uğraşmanın, saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini çok ağır ödeteceğiz. Zillet ittifakının siyasetsizliği ortadadır. Türkiye’ye bağlılıkları ise komalıktır.

İMZA YETKİSİ PERİŞANLIĞI BELGELEMİŞTİR

Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. 6’lı masanın adayı cumhurbaşkanı olursa Türkiye’yi birlikte yöneteceklermiş. Bu nasıl boş bir kafadır. Doğru kararlar üretmeye yatkın bir demokrasi, siyasal istikrarın vazgeçilmez öğesidir. Serok Ahmet’in cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacaklar itirafı 6’lı masanın perişanlığını resmetmiştir. Zillet ittifakının tüm önermeleri çürümeye terk edilmiştir. Biz farklı hiçbir şeyi zaten düşünmedik. Bu kokuşmuş siyasetle ilgili öngörülerimizde yine yanılmadık.

TAMAMİYLE BEYHUDE

Hiçbir zillet partisinin Türkiye’ye hizmet gibi bir derdi, özlemi, gayesi, niyeti yoktur. Olmasını beklemek ise tamamiyle beyhudedir. Zillet ittifakı bir alternatif değildir, yerli ve milli hiç değildir. Milletimiz bunların asıl yüzlerinin farkındadır.

OLAN BİTENİ TAKİP EDİYORUZ

MHP ne zaman itibar suikastlarına uğrasa anbean gözden kaçırılmak istenen bir tertip, bir tezgah derhal devreye alınmaktadır. MHP, Türk milletinin son kalesi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur. MHP’yi meşgul ettiklerini zannedip haklı mücadelesinde kuşkular uyandırmak isteyenler Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyen işbirlikçi güruhtur. Olan biten ne varsa izliyor, takip ediyoruz.