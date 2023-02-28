Bahçeli’den Beşiktaş açıklaması: Ben artık Karagümrük’lüyüm

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki tezahüratlara tepki gösterdi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Türk milletinin hem tartih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir. Bu zamana kadar doğal felaketler bize sadece dayanışmanın ve kardeşliğin ne akdar muazzez olduğunu göstermemiş aynı zamanda manevi ve kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu göstermiştir.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Türk milletinin hem tartih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir. Bu zamana kadar doğal felaketler bize sadece dayanışmanın ve kardeşliğin ne akdar muazzez olduğunu göstermemiş aynı zamanda manevi ve kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu göstermiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ilçesi merkezli depremle Elbistan merkezli iki deprem yıkıma yol açmıştır. Bu hazin tablo 7’den 70’e her vatandaşımızı hüzün ve hüsranla sarsmış, yüreklere ateş düşürmüştür. 23 Şubat’ta da Hatay’daki depremlerle Malatya’nın dün Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem yine acılarımıza acı katmış, endişeleri artırmıştır. Depremlerin ardından 10 bin 282 artçı sarsıntı meydana gelmiştir. Afet bölgesindeki ilçelerimizde 563 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Afet bölgesinde ve haricinde çadır, konteyner, yurtlar, oteller, kamu misafirhane ve tesisleriyle diğer barınma alanlarında 1 milyon 914 bin 292 vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır. Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Çarpıcı gerçekler her şeyiyle ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızaladır, art niyetlidir. Konteyner kentler canla başla hayata geçirilmektedir. Aynı anda hem zamanla hem de zorlu şartlarla mücadele edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti görevinin başındadır. Hiç kimse yalnız, kimsesiz ve sahipsiz değildir.

TRİBÜNDEKİ SLOGANLARA TEPKİ

İçinden geçtiğimiz çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmanın içine çekmek için kıvrananlar tarihi bir yanlışın tam ortasındadır. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgu içinde

Türk futbolunu lekelemeye, kutuplaşmayı sahaya yansıtmaya çalışanlar alçakça bir planın içindedir. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılıdır. Herkes yerini bilmelidir, yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım. Ben artık Karagümrük’lüyüm.

Bu sıkıntılarla perçinlenmiş ortamda 20 Şubat pazartesi günü Hatay’ı ve ilçeleri ziyaret ettik. Mütakiben Kahramanmaraş’a geçtik. Bir gün sonra da Osmaniye’de detaylı incelemelerde bulundu. Dün Adıyaman’a gittik. Bugün de öğleden sonra Malatya’da incelemelerde bulunacağız. Hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamıştır. Sosyal ve ekonomik toparlanma hız kazanmaktadır. Vatandaşımız millete güven duymaktadır. Kuşkusuz yıkılan her binanın yenisi yapılacaktır.

Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan her kardeşimiz gerçekten ümitlidir. Cumhur İttifakı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hem konutlarını yapacak hem psikolojik, sosyolojik ve ekonomik hasarları tamir edecektir.