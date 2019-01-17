Bahçeli: Ya beka ya bela

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısında konuşma yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli il başkanları toplantısında konuluyor. Bahçeli “Siyaset canbazları bırakın yalan ve riya ile oyalansınlar. Biz işimize bakalım, var gücümüzle çalışalım. Dedikoduyla geçirecek zaman yoktur. İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye’ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

Zafer ancak onu isteyenleri çalışanların, emek verenlerin, mücadele edenlerin olacaktır. Hiçbir başarıya çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyecektir. Dava adamı inanç ve iman adamıdır. Sahte mürşitlerin sanal müritlerin varsı hezeyan içinde kıvransın. Bizim meselemiz vatandır, mili bekadır. Dedikoduyla geçirecektir vakit yoktur. Bekleyecek halde yoktur sürekli bir adım önde bulunacağız. Çünkü sorumluluğumuz ağırdır, bir atimiz vardır. Türkiye’nin aciliyet gerektiren sorunları vardır. Doğru siyasetin yapılması tarihi önemdedir. Halkın yanında olmak doğru tutumdur. Çıkarlarımızın akıntısına kapılmadık. Asla taviz vermeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra Türkiye cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. 9 Temmuz 2018 itibariyle yeni sistem resmen tesis edilmiştir.

Türkiye dünyada hükümet sistemi değişikliğini kaosa yol açmadan yapan nadir ülkelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istiklal nişanesidir. Devlet ve siyaset hayatında hızlı karar almamın uyum ve iş birliğinin teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuştur.

31 Mart seçimlerinin hayati önemi var. Türkiye’nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. 31 martta cumhur ittifakı Türkiye’yi tuzak kuranları şaşkına çevirecektir. Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimizle 2 ana siyasi hedefimiz kapsamında varlık bulmuştur. Büyükşehir belediyeler dışındaki 51 il ve ilçe belediyelerinde adaylarımız yarışa girecektir. 712 belediye başkan asamızı milletimizin huzuruna çıkardık. Kalan 220 adayımızı önümüzdeki günlerde takdim edeceğiz.

‘DÜŞMAN SEVİNDİRMEYİN, GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN’

31 Mart 2019’da düşman sevindirmeyin, gevşeklik göstermeyin. İllerinizde zaferleri müjdeleyin. Beka uğruna her fedakarlığı yapacağımızı aklınızdan çıkarmayın. Birkaç belediye daha alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik.

Başaramazsak gök girsin kızıl çıksın, çalışacağı, ant olsun başaracağız. Teneke gürültüsü çıkaran soytarıları mahcup edeceğiz. Zaman milliyetçi ülkücü hareketindir. Zemin ise tüm Türkiye’dir. Hiç kimse davanın önünde üstünde davadan daha önemli değildir. Kibirlenmek, böbürlenmek, insana tepeden bakmak, dava arkadaşının düşmesini beklemek utanmazlıktır. Millet ne diyorsa ona kulak vereceğiz. Zillete ise haddini bildireceğiz. Boş tribünlere oynamayacağız. Hırslarımıza yenilmeyeceğiz.

ABD, YPG/PKK’yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur.

Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık tarihi için ağır suçtur.