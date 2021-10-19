Bahçeli: İstismarcılara izin vermeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın çiftçi ve esnafın dostu olduğunu niteledi.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle; Zillet İttifakı havanda su dövmüş, Cumhur İttifakı milletle kenetlenmiştir. Cumhur İttifakı çiftçi dostu, Cumhur İttifakı esnaf sevgisi ile doludur.

Dar gelirli vatandaşlarımızı, asgari ücretle geçinen milyonlarca kardeşimizi, üreten insanlarımızı boğmayacak, daraltmayacak bir vergi sistemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Herkesin gelir gücüne göre vergi ödediği adil bir sistem esas olmalıdır. Verginin üretim ve istihdam üzerindeki etkisi ile sosyal yönü birlikte değerlendirilmelidir. Vergi sistemi dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Millet ne diyorsa onu yapacağız, insanımız ne istiyorsa onu yapacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı’yız. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara pirim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız. Biliyorsunuz tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.