Bahçeli’den Akşener’e: Tuzak kurdu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde evinin önüne giden ülkücülerle kapışan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e ateş püskürdü.

“Pensilvanya vakası hem de Üsküdar vakası ne ilginçtir ki aynı kapıya açılmış, aynı tarihlere denk gelmiştir. MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiş, tuzak kurulmuştur.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK’nın 5 tepe yöneticisi Cemil Bayık, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Rıza Altun, Bahoz Erdal’ın Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini belirterek, “FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken, terör örgütünün elebaşları enselerinden tutulup kafaları çuvala sokulduğu gibi Türkiye’ye niye getirilmesin, şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin?” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörle mücadele sürecinin yalnızca Kandil ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Bahçeli, “Yılanın başı kopartılırsa bedeni çürüyecektir” ifadelerini kullandı.

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onuşmasında İYİ Parti Başkanı Meral Akşener’i eleştiren MHP lideri, şunları kaydetti: “İP Genel Başkanı’nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu ağır sözlere birkaç gün tahammül edip sosyal medyadan karşılığını verince Türkiye’nin günlerdir konuştuğu hadiseler ne talihsizliktir ki vuku bulmuştur. Biz cevap verince İP Genel Başkanı sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Ne olursa olsun, tahriklere kapılmayacağız, soğukkanlı ve temkinli tavrımızı koruyup oyunu bir kez daha bozacağız. Ankara’da adres verip Üsküdar’a konuşlanması, evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması dikkatli hiçbir gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır?

Aynı günlerde Pensilvanya’daki bir silahlı eylemle Türkiye töhmet altında bırakılırken, diğer yandan Üsküdar vakası tanımıyla MHP ahlaksızca yargılanmak istenmiştir. Hem Pensilvanya vakası hem de Üsküdar vakası ne ilginçtir ki aynı kapıya açılmış, aynı tarihlere denk gelmiştir. Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. CHP, HDP, yurt dışına kaçan casuslar hemen Küplüce savunmasına geçmişlerdir.

Türkiye’nin ekonomi cephesi düşürülmek, ortaya çıkan mağduriyet ve kayıplar siyasi tepkiye dönüştürülmek isteniyor. Büyük bir oyun oynanıyor. Tehlike geçmiş değildir. Amaç, 15 Temmuz’da alamadıkları sonucu ekonomik alaborayla almaktı. Trump’ın Twitter mesajlarıyla destek verdiği küresel baronların hesabı Ankara’da bozuldu.

Hükûmetin daha önce anlaştığını söylediği ABD’li denetim ve danışmanlık şirketi McKinsey ile çalışmasını kendi içinde tutarlı bulduk. Mevzi bakmadık, yüzeysel davranmadık. Ayrıca McKinsey müdafaasının bize düşmeyeceğini önemle ifade ettik. Bre zır cahiller! Mckinsey birçok ülkede danışmanlık veren bir şirkettir.”

“SİYASİ KOMBİN YAPABİLİRİZ”

Bu arada Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifak konusunda Habertürk’e konuştu. Bahçeli, “Genel seçimlerde ittifakların yasal altyapısı vardı. Yerel seçimlerde böyle bir yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bu durumda konuşarak siyasi kombin yapabiliriz” dedi.

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