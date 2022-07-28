Bahçeli’den Amerika’ya sert mesaj: Utanmazlık

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri’nin terörist için yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi.

ABD’nin PKK/YPG’li teröristler için yayınladığı taziyeye tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, “Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir. ABD’nin yaptığı ancak bir düşman unsurun teşebbüs edeceği bir utanmazlıktır.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamaları şöyle: Türkiye’nin güçlü varlığından ve ağırlığı olan vaziyetinden, hatta göz alıcı yükselişinden rahatsız olan husumet cephesi ilk fırsatta kendini açık etmiş, provokasyon düğmesine peş peşe basmıştır. Tahran Zirvesi’nden bir gün sonra Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına yapılan hunhar terör saldırısıyla, -ki bu kanlı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetmiş, 23 sivil de yaralanmıştır- tahıl koridoru açılmasının ertesi günü Ukrayna’nın Odessa kentindeki tahıl silolarının vurulması vahim bir tertip olarak karşımıza çıkmıştır.

Zaho’da masumların canına kast eden saldırı bir terör eylemidir. Tertipçileri ve tetikçileri Türkiye’nin hem terörle mücadelesinden hem de bölgesel güç ve küresel aktör olarak sivrilmesinden keyfi kaçan terör, silah ve savaş baronlarıdır. Esasen bu karanlık emellerin hüviyetleri bellidir. Zaho’da sivil insanların kanını döküp hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ni suçlama yarışına girenler Türkiye’miz üzerinde hesap yapan, bölücülüğe refakat eden, teröre gelecek bağlayan, dahası her alanda önümüzü kesmek için pusu kuran alçalmış ve alçaklaşmış çevrelerdir. Terörle mücadelemizi engellemek maksadıyla her yola müracaat edenlerin kimler olduğu bilinmektedir.

Zaho’daki kanlı eylemin sorumluluğunu Türkiye’ye ihale etme yanlışına düşenler bizatihi suçludur, bu suretle cinayetlerine yenilerini eklemişlerdir. Irak Merkezi Hükümeti işbirliği kanallarını açık tutarak, diyalog zemininden kaçmadan Zaho katliamının saklanmış faillerini Türkiye’yle eşgüdüm halinde ortaya çıkarmak mecburiyetindedir.

DÜŞMANIN TEŞEBBÜS EDECEĞİ BİR UTANMAZLIK

Kılıçdaroğlu’nun ve zillet ittifakının sisli yörüngesine sabitlendiği ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı sosyal medya aracılığıyla teröristlere taziye mesajı yayımlamış, bir kez daha terörizmle aynı kareye girmiştir. Bu durum kabul edilemez bir işbirlikçilik ve iradesizlik örneğidir. ABD’nin yaptığı ancak bir düşman unsurun teşebbüs edeceği bir utanmazlıktır.

Bu ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin şehitlerimizle ilgili taziye mesajı paylaşması da hiçbir şeyi değiştirmeye, suçu örtmeye yetmeyecektir. Dost ve müttefik zannettiğimiz ABD’nin sallanan ve sarsılan ülke fotoğrafına bakması, kanunsuz halde ve insanlık değerlerini hiçe sayarak mevzilendiği Suriye’nin doğusundan derhal ve önşartsız çekilmesi her açıdan zorunluluktur. Türkiye ABD’nin 51’inci eyaleti değildir. Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke hiç değildir.