Bahçeli’den ‘beka’ açıklaması

AK Parti ile ittifaka giden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tokat mitinginde beka soruna değindi.

Bahçeli, “Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart’ta sandıkta hesaplaşacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Tokat mitinginde konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

10 gün sonra tarihi bir seçim yapacağız. Gövdemizi taşın altına koyacağız, söz verdik çok çalışacağız. Tokat’ı bütünüyle bağrımıza basacağız.

Gönül kırmak değil gönüller yapmak maksadımız. Ayırmak değil birleştirmektir muradımız. Rahmetin yanında tezviratın uzağındayız.

AK Partili kardeşlerimizle Cumhur İttifakı’nın başarısı için mücadele ediyoruz.

Varsın çıkarcılar güç birliği yapsınlar. Bizim inancımız kardeşliğimiz alayına diz çöktürecektir. Tokat’ın yönü zaafa kapalıdır.

Bugün 21 Mart Türk’ün bahar bayramıdır. Nevruz birliği, dirilişi, barışı ve uyanışı sembol eden bir gündür.

Hain emel sahipleri akıllarına başlarına almalıdır. Türk dünyasında Sultan Nevruz adıyla yaşatılan bu günde milli bekamızın sonsuza kadar var olmasıdır.

Nevruz yalnız mevsim döngüsünün başlangıcı değil maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdecisidir. Gerginlik ve huzursuzluk aracı haline getirilmesine müsaade edilmemelidir.

Güzel günlerin habercisi kabul edilen nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı arttırmasını diliyorum.

Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruz’da kırıp dökmeye kalkışan Vandallar Türk milletine düşman odaklarıdır.

Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bakaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart’ta sandıkta hesaplaşacağız.

TRT