Bahçeli’den CHP’ye tezkere tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin tezkere ile ilgili tavrını eleştirdi.

MHP lideri Bahçeli, CHP’nin Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu vermesine “Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadalar” sözleriyle tepki gösterdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

“Terörle mücadeleye itiraz edip milli bekayı tartışmaya açmak isteyen çarpık siyasetçiler Cumhuriyet’in anti tezi, istiklal sevdasının ardışık tehdididir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasını yağmalayanlar maalesef Türkiye düşmanlarıyla aynı hizadadır.”

CHP, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı’na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye hayır oyu vermişti.