Bahçeli’den CHP’ye zehir zemberek sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi’ne sert eleştirilerde bulundu.

Bugünkü CHP’nin Atatürk’ün kurduğu CHP olmadığını belirten Bahçeli’yi Isparta’da on binlerce kişi dinledi.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Isparta Cumhur İttifakı kapsamında yer almayan bir ilimizdir. Bu kentimiz Cumhur İttifakı kapsamı dışında olsa da siyasi üslubumuz, söz ve değerlendirmelerimiz Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun olacaktır. Çünkü beka için milli karar cumhur için istikrar diyoruz. AK Partili kardeşlerimizle omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye’nin güvencesidir.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri muhtevası bakımından önceki seçimlerden farklıdır. Gerçekleştireceğimiz seçimlerde sadece yerel yönetimleri belirlemeyeceksiniz. Belediyelerin emin ellerde olması insanların huzur ve istikrarı demektir. 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Zillet ittifakı geleceğimizi karartmanın arayışına girmiştir. Cumhurun geleceğine kast etmek için kolları sıvamışlardır. Kandil talimatı vermiş CHP uygulamaya geçmiştir. 2023 hedefimizi dinamitlemek isteyenler kafasını kaldırmıştır.

PKK’nın siyasi uzantıları zillet ittifakına monte olmuşlar, küstah pazarlıklar yapmışlardır. Yalan zilletin ruhuna işlemiştir. YPG PKK sempatisi bunların iradelerini harap etmiştir. 15 Temmuz’da işgala müsaade etmeyen aziz milletimiz 31 Mart’taki kuşatma hareketine izin vermeyecektir. Cumhura diş bileyenleri pişman edecek misiniz?

CHP, HDP, İP bir olup terörle mücadelemizi sulandırdılar. Küresel finans baronlarının milli ekonomimizi tehdit etmelerine sessiz kaldılar. Bunlara kalsa ülkemizi emperyalistlere teslim ederdik. Bunlara kulak versek milli bekamıza göz dikenlere sessiz kaldırdık. Teslimiyete göz yummayız. Cumhurda buluşmak için fedakarlık yapmalıydık. Kirli komploların karanlık tuzakların aziz milletimizi hedef almasına rıza gösteremezdik. Zilletin ülkemizi kuşatma girişimlerini biliyoruz. Milli bekamıza sahip çıkmak için güç birliği yapıyoruz.

Atatürk’ün Türkiye’sinin Kandil’e ipotek edilmesine karşı çıkıyoruz. Kandil’in hazırladığı kanlı isimleri belediyelere sızdırılma girişimlerini beka sorunu olarak görüyoruz. Bu CHP Atatürk’ün CHP’si değildir. Bu İP iyi falan hiç değildir. İP’e oy veren kardeşlerim gelin aramızdaki tüm engelleri kaldıralım. Ankara’ya kirli ve karanlık ilişkilerin yumağı haline gelmiş kişiyi aday gösterenlere gelin hesap soralım.”