Bahçeli’den Cumhur İttifakı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti ile yerel seçimlerde yapılan Cumhur İttifakı hakkında açıklama geldi.

Bahçeli, yerel seçim için teşkilatlara gönderdiği genelgede “‘Cumhur ittifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne yönelik teşkilatlara genelge gönderdi. ‘’Cumhur ittifakı’’nın yerel seçimden yüz akıyla çıkmasının, öncelikli arzuları olduğunu vurgulayan MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp, meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart’ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile bu kapsamda Türkiye’nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. ‘Cumhur İttifakı’nın yerel seçim için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girme amacıyla mutabakata varması sonrası söz konusu genelgenin yeniden düzenlenip, tashihinin gerekli kılındığını belirten MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti: ‘Cumhur İttifakı’ doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. ‘Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. ‘Cumhur İttifakı’nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır. ‘Cumhur İttifakı’ adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir. Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir.

NTV