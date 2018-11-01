Bahçeli’den cumhur ittifakı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere dair açıklama yaptı ve cumhur ittifakının bir heves olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatlara gönderdiği genelgede, “Cumhur İttifakı, Türk tarihinin bir anında tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Partimiz yerel seçimlere tek başına katılacaktır. Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilmeye dikkat edilecektir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır. Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir. Türkiye’nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır. CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir.”

HÜRRİYET