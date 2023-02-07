Bahçeli’den deprem açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 ili sarsan deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

10 ili sarsan yıkıcı depremlere ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olmak, beraber olma günüdür.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 10 ili sarsan yıkıcı depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

7.7 ve 7.6’lık deprem ağır bilanço ortaya çıkardı. Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17’de Kahramanmaraş’ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş’ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 12.24’de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

GÜN BİR OLMA, KENETLENME GÜNÜ

Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, yersiz polemiklerle vakit kaybedecek bir gün değildir. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi; bir olmak, beraber olma günüdür. Nitekim içinden geçtiğimiz kasvetli ve kederli günler hep birlikte Türkiye olmanın günleridir. Devlet ve hükümet deprem bölgesinde teyakkuzdadır.

HER SEFERİNDE İMANIMIZLA DİRENECEĞİZ

Altından kalmayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara yoktur. Her seferinde imanımızla direneceğiz, hür irademizle birbirimizle beraber olacağız. Sergilenecek sağduyu, direnç ve dirayet, sosyal normalleşmenin ön şartıdır.

VANDALLARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Normal zamanlardaki gibi mesnetsiz eleştirilerin sahneleneceği bir zamanda değiliz. Provokasyon peşinde koşan vandallara, çıkarcılara, utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. Bu da geçecektir. Allah bizimledir. Bu çilemizde bitecektir.

ÇANKIRI TOPLANTISINI ERTELEDİK

Çankırı’da yapmayı planladığımız açık hava toplantımızı deprem nedeniyle başka bir tarihe erteledik.